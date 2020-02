25 jaar na zijn dood wordt Karel Van Noppen postuum ereburger van Lille: “Zijn oprechte doel was op te komen voor de volksgezondheid” Wouter Demuynck

23 februari 2020

12u58 1 Lille Het gemeentebestuur van Lille heeft zaterdagavond het postuum ereburgerschap uitgereikt voor Karel Van Noppen aan zijn familie. De veearts uit Wechelderzande werd 25 jaar geleden werd vermoord. “We eren hiermee een bijzondere man, die met zijn inzet en persoonlijkheid de wereld mooier en beter wilde maken”, zegt burgemeester Marleen Peeters (N-VA).

Het was zaterdag 25 jaar en twee dagen geleden dat veearts Karel Van Noppen in de buurt van zijn woning in Wechelderzande werd doodgeschoten in opdracht van de hormonenmaffia, die hem eerder al had bedreigd.

Bijzonder man

Raadslid Wim Peeters van oppositiepartij CD&V had begin dit jaar het voorstel gedaan om Karel Van Noppen voor te dragen als ereburger. Zaterdagavond werd de familie van Karel Van Noppen op het gemeentehuis uitgenodigd om het ereburgerschap in ontvangst te nemen.

“We eren hiermee een man die zijn idealisme en eerlijkheid moest bekopen met de dood”, aldus burgemeester Marleen Peeters (N-VA). “Hij was een bijzondere man die met zijn inzet en persoonlijkheid de wereld mooier en beter wilde maken. Hij voldoet dus duidelijk aan alle voorwaarden voor het ereburgerschap.”

Voorbeeld

Wim Peeters kende Karel Van Noppen goed. Ze hadden nog samen in de gemeenteraad gezeteld en na de moord op Karel was Wim een van de oprichters van de Stichting Karel Van Noppen, die zijn nagedachtenis levendig hield en zijn strijd tegen de hormonenmaffia en voor gezond vlees voortzette.

“Karel was een koppigaard, maar vooral gedreven. Zijn oprechte doel was op te komen voor de volksgezondheid. Het is zeker dat dankzij Karel de voedselveiligheid en gezonde voeding meer aandacht kregen en de controles enorm verbeterd zijn. “Karel kon het onrecht, dat tal van vetmesters woekerwinsten genereerden ten koste van onze gezondheid, niet aanzien”, aldus Wim Peeters.

“Hij blijft een voorbeeld voor ons allen en zeker voor de jeugd. Zeker vandaag, wanneer onze jongeren meer initiatieven eisen voor een beter klimaat en bewuster omgaan met voeding. Onze jongeren hebben gelijk - onze maar vooral hun toekomst moet beschermd en beter worden. Karel heeft daar zeker mee voor gestreden. Wechelderzande zal Karel steeds in hun hart blijven dragen. We zullen hem blijven missen en nooit vergeten.”

Dankbaarheid en trots

Weduwe Mieke Hendrickx kwam, samen met onder meer haar kinderen Birgit van Werner Van Noppen, het ereburgerschap in ontvangst nemen. “Toen Wim Peeters me belde met de mededeling dat de gemeenteraad unaniem akkoord was over het ereburgerschap, was ik eerst verrast. Ik wist niet goed wat te antwoorden. Dat sloeg echter al snel over naar dankbaarheid en trots”, zegt Mieke Hendrickx.

“Ik dank de gemeente voor de initiatieven die werden genomen om de herinnering aan Karel levendig te houden. Er werd een gedenkparkje opgericht en we werden de trotse bewoners van de Dokter Karel Van Noppenstraat. Ook aan de vele inwoners die vrijwillig een bijdrage leverden: een welgemeende dankjewel.”