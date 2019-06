200ste adder gespot in Visbeekvallei: “Eén van de drie habitats in Vlaanderen” Toon Verheijen

12 juni 2019

20u36 0 Lille De Visbeekvallei lijkt meer dan ooit de thuisbasis te zijn voor de adder, een bedreigde diersoort in Vlaanderen. Eind mei werd de 200ste unieke adder gespot in het natuurgebied. “Ze leven nog maar op drie plaatsen in Vlaanderen.”

De Visbeekvallei in Lille is een natuurgebied van zo’n 100 hectare en wordt gevormd door een aaneenschakeling van moerassen, bossen, heide en graslanden. Al sinds enkele jaren wordt het aantal adders in het gebied door vrijwilligers in de gaten gehouden, omdat de Visbeekvallei één van de drie plaatsen in Vlaanderen is waar er nog adders voorkomen.

Zo werd eind mei de 200ste unieke adder gespot en ondertussen was nummer 201 ook al aan de beurt. “De adder is nog altijd een bedreigde diersoort”, zeggen vrijwilligers Willy Mannaerts en André Van Hecke. “Hij komt ook nog voor in Kalmthout en Brecht, maar daar gaat het om grote gebieden. Het militair domein Groot Schietveld Brecht is 1.600 hectare groot en het Stappersven in Kalmthout is zo’n 360 hectare. In Lille is de adder veel kwetsbaarder omdat het een klein gebied is. Door hun migraties kunnen ze vrij vlug terecht komen in landbouwgebied en in de omliggende bungalow en campingzones.”

Sinds 2007 hebben de vrijwilligers al 553 adderwaarnemingen gedaan.

Foto van kop

Adders zijn – door kenners wel te verstaan – gemakkelijk van elkaar te onderscheiden. Je kan ze herkennen aan de schilden op hun kop. Die zijn net als vingerafdrukken bij de mens bij iedere adder verschillend. “Wanneer we een adder zien, proberen we altijd de kop te fotograferen om zo te kunnen vergelijken met andere waarnemingen”, vertelt André Van Hecke. “Zo kunnen we dan snel zien of het om een nieuwe of een al gekende adder gaat.”

Uit DNA-onderzoek is ondertussen ook gebleken dat de adderpopulatie in de Visbeekvallei in blakende gezondheid verkeert. “De adderpopulatie in de Visbeekvallei is klein, maar niet verminderd. De populatie kan zelfs nog groeien.”

Beheerswerken

De vrijwilligers benadrukken wel dat blijvende beheerswerken nodig zijn om de adderpopulatie op peil te houden. “Als je geen specifieke werken uitvoert, dan is de populatie sowieso ten dode opgeschreven”, zeggen de twee vrijwilligers. “Zo was er in de jaren 80 ook een populatie in het Zoerselbos. We hadden toen geopperd om kleinschalige kapwerken uit te voeren, maar dat is nooit gebeurd en de adders zijn er verdwenen. Gelukkig wordt er in de Visbeekvallei wel goed werk geleverd door de gemeente en door het Agentschap Natuur en Bos. Bij de kappingen worden takkenbossen aangelegd die door de adders gebruikt wordt als zon-, schuil- en overwinteringsplaatsen. Ook de hagedis houdt van die takkenbossen en dat is dan weer hun geliefkoosde hapje.”

In België leven er drie soorten slangen en die komen allen nog voor in de provincie Antwerpen Het gaat om de ringslang (Geel), gladde slang (Kalmthout) en de adder (Brecht, Kalmthout en Lille).