Zwembad Den Boer Zomergem laat maximum 50 zwemmers tegelijk toe Joeri Seymortier

01 juli 2020

08u41 0 Lievegem Het zwembad Den Boer in Zomergem bij Lievegem doet de deuren weer open. Wel voor maximum 50 zwemmers per keer.

Er zijn een pak regels voor wie wil gaan zwemmen. “De richtlijn is dat er maar één zwemmer per vierkante meter in het gebouw mag, wat voor Den Boer neerkomt op 50 zwemmers”, zegt schepen Kim Martens (CD&V). “Op het televisiescherm zal je zien hoeveel zwemmers aanwezig zijn, en of je er nog bij kan. Groepen en clubs wordt gevraagd om te reserveren. We voorzien drie zwembanen in het zwembad voor baantjeszwemmen. De zwemmers in die banen moeten rechts zwemmen. We voorzien een baan voor trage zwemmers, gemiddelde en snelle zwemmers. Kinderen onder de 12 jaar kunnen spelen in de ruimte van de resterende twee banen.”

De kleedkamers worden om het uur in blok gereinigd. Betalingen zijn cash, maar er wordt aangeraden om voor een abonnement te kiezen.

Info: www.lievegem.be.