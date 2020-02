Zondag springplezier in sportcentrum Den Boer Joeri Seymortier

05 februari 2020

09u03 0 Lievegem Op zondag 9 februari wordt ‘Spring er eens in’ georganiseerd in het sportcentrum Den Boer in Zomergem bij Lievegem.

In de sporthal van Zomergem kan je zondag van 10 tot 17 uur genieten van plezier op heel wat springkastelen. In het zwembad is dat het geval van 13 tot 16.30 uur. Kaarten kosten 7 euro, en dan krijg je toegang tot de sporthal en het zwembad. Je kan ook verjaardagsfeestjes boeken, en dan betaal je 10 euro per kind.

Inschrijven: www.lievegem.be/sport.