Zondag Festivaldag in Zomergem: “Klassieke muziek laagdrempelig bij de mensen brengen” Joeri Seymortier

01 oktober 2019

09u17 0 Lievegem De Sint-Martinusgilde uit Zomergem organiseert op zondag 6 september haar jaarlijkse Festivaldag.

Bedoeling is om een hele dag klassieke muziek naar de mensen te brengen, en dat op een laagdrempelige manier. “Om 10.30 uur is er een concertmis met het Gents Madrigaalkoor”, zegt Thomas Wallaert. “Na de mis om 11.30 uur verspreiden de zestig zangers van het koor zich over de drie cafés in het dorp, en zingen daar oude en nieuwe volksliederen. Bij een aperitiefje een unieke manier om van muziek te genieten.”

Zondag om 19 uur is er dan het een avondconcert met O-Celli, een cello-octet die er in slaagt om populair en klassiek perfect te combineren. In het voorprogramma staat het Clarina Quartet, met onder andere Severine Sierens uit Zomergem.

De concerten in de voormiddag zijn gratis. Voor het avondconcert betaal je 15 euro in voorverkoop en 17 euro aan de kassa. Reserveren: seghers.tony@skynet.be of 09/372.78.13.