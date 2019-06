Zomerkermis Zomergem: Berlaen, Kommil Foo, Isolde Lasoen en Jan De Wilde Joeri Seymortier

18 juni 2019

09u32 0 Lievegem Zomergem viert de zomerkermis van vrijdag 21 tot en met dinsdag 25 juni.

De kermis wordt vrijdagavond geopend met een volksreceptie op het Maarten Steyaertplein, met gratis drank en een hapje. “Dit jaar worden er ook zes oude gemeenteborden van de oude gemeente Zomergem geveild”, zegt schepen Hilde De Graeve. “De opbrengst gaat naar verschillende goede doelen binnen Lievegem. Er worden ook drie borden gratis verloot. De borden van Waarschoot en Lovendegem zullen later op de respectievelijke kermissen aangeboden worden.”

Zomergemkermis gaat ook volop voor het milieu. “Vanaf dit jaar gebruiken we geen plastic flesjes meer, maar worden alle dranken aangeboden in afwasbare of composteerbare bekers”, klinkt het nog.

Combo Caliënte zorgt voor de muzikale toets op vrijdag. Op zaterdag is er een barbecue met optreden van de plaatselijke Wispelband. Zondag is er een kindernamiddag met kinderdisco en clown. Het weekend wordt zondag vanaf 19 uur afgesloten door Berlaen & Friends. Dit jaar heeft Wouter Berlaen onder andere Kommil Foo, Isolde Lasoen en Jan De Wilde uitgenodigd.

Op maandag 24 juni is er een avondmarkt, en dinsdag 25 juni volgt de jaarmarkt.

