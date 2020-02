Zomergemse leerlingen in de bres voor koala’s Anthony Statius

17 februari 2020

09u29 0 Lievegem De eerstejaars van Campus Zomergem – Middenschool SV hebben een Australische koala geadopteerd. Via de Nederlandse website www.doneeractie.nl wisten ze 150 euro te verzamelen.

De leerlingen van de Zomergemse Middenschool SV hebben hun hart laten spreken met een solidariteitsactie voor dieren in nood.

“Naar aanleiding van de bosbranden in Australië kwam er een solidariteitsgolf op gang onder de leerlingen”, zegt leerkracht Frank Van Parys. “Hun aandacht werd vooral getrokken door de verbrande koala’s in de getroffen gebieden. Uiteindelijk hebben vijf klassen uit het eerste jaar een koala geadopteerd via het Koala Hospital Australian. Via de Nederlandse site www.doneeractie.nl wisten ze 150 euro te verzamelen. De leerlingen van klas 1D wilden hun inzet nog uitbreiden en zij zorgden voor een wit T-shirt en brachten er in de lessen techniek een embleem van een koala op aan. Hiervoor werd eerst een businessplan opgesteld.”