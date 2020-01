Zomergemse brandweer behoudt traditie: twee dagen worstenkaarting Joeri Seymortier

30 januari 2020

09u47 0 Lievegem Tradities zijn er om in ere te houden. En daarom gaat de brandweer van Zomergem dit weekend voluit voor de worstenkaarting.

Fusies of niet, sommige zaken blijven altijd overeind. Zoals de jaarlijkse worstenkaarting van de brandweer van Zomergem. Ook als lid van de zone centrum, doen de Zomergemse spuiters gewoon door. De brandweer Post Zomergem organiseert op vrijdag 31 januari en zaterdag 1 februari de jaarlijkse worstenkaarting. Telkens vanaf 19 uur in de lokalen in de Bevrijdingsstraat in Zomergem. Inleg: 2,50 euro.

Info: www.brandweerzonecentrum.be.