Zomergem moet het zonder Zomerkermis stellen Joeri Seymortier

29 april 2020

08u52 3 Lievegem Na Waarschootkermis wordt in Lievegem nu ook de Zomerkermis van Zomergem definitief geschrapt.

De kermis van Zomergem vindt elk jaar plaats eind juni, en zet letterlijk zowat het hele dorp op stelten. Te populair dus om binnen twee maanden al te kunnen organiseren. “Naar aanleiding van de laatste veiligheidsraad zijn we opnieuw in overleg gegaan met het gemeentebestuur”, klinkt het bij de organisatoren van de Zomerkermis. “We kwamen al snel tot het besluit dat we genoodzaakt zijn om de zomerkermis af te gelasten. De eerste prioriteit is de gezondheid van ons allemaal. Ondertussen maken we al volop plannen voor volgend jaar.”