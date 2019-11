Zomergem maakt zich op voor 72ste jaarbeurs Joeri Seymortier

04 november 2019

14u23 3 Lievegem Zomergem maakt zich op voor de 72ste jaarbeurs en de 31ste autoshow. Je kan er terecht op zaterdag 9, zondag 10 en maandag 11 november.

De jaarbeurs vindt opnieuw plaats in de sporthal Den Boer in Zomergem. Op zaterdag kan je langs gaan van 14 tot 21 uur, op zondag van 11 tot 20 uur en op maandag 11 november van 14 tot 19 uur.

“Om en rond Sportcentrum Den Boer is er voldoende parkeerplaats voorzien”, klinkt het bij de organisatoren. “Er is ook een shuttledienst vanaf de parkings van Aldi, Smatch en Okay-winkels in Zomergem. Maak gebruik van deze service, dan moet je niet zoeken naar een parkeerplaats. De shuttledienst rijdt op zondag van 11 tot 20.30 uur en op maandag van 14 uur tot 19.30 uur.”

Info: www.lievo.be.