Zomergem had ooit 15 molens, en Guido Engels bracht die in kaart Joeri Seymortier

05 september 2019

09u46 0 Lievegem Guido Engels heeft drie jaar gewerkt om alle oude molens van Zomergem in beeld te brengen. Zondag organiseert hij een fietstocht langs de locaties.

Zomergem had ooit 15 molens, maar daar blijft vandaag geen enkele meer van over. “Zomergem is hoog gelegen, en was vroeger dus een ideaal dorp voor windmolens”, zegt Guido Engels. “Er stonden ooit 15 molens in Zomergem, Oostwinkel, Ronsele en Beke. In de jaren vijftig is ook hier de laatste molen verdwenen. Ik heb drie jaar opzoekingswerk gedaan, en heb de locaties van alle vroegere molens terug gevonden. Van acht van de 15 molens is ook oud beeldmateriaal gevonden. In Zomergem zit mijn werk er op, maar door de fusie met Lievegem begin ik nu aan Waarschoot en Lovendegem. In Waarschoot stonden ooit zes molens, in Lovendegem en Vinderhoute waren dat er vier. Enkel de molen van Vinderhoute bestaat nog.”

Op zondag 8 september organiseert Guido Engels een fietstocht langs de molenlocaties van Zomergem. Start om 10.30 uur op de Markt van Zomergem. Einde rond 16 uur. Eigen lunchpakket meebrengen. Gratis, maar wel inschrijven op 09/396.23.00 of cultuur@lievegem.be.