Zo denkt inwoner Lievegem: nood aan veilige fietspaden, meer camerabewaking en gratis groenafval op containerpark 1.088 inwoners laten stem horen in grote enquête Joeri Seymortier

17 oktober 2019

06u00 0 Lievegem De inwoners van de nieuwe fusiegemeente Lievegem hebben hun stem laten horen in een grote volksraadpleging. Investeren in veilige fietspaden en een betere verkeersveiligheid staat met stip bovenaan de verlanglijst van de Lievegemnaar. De gemeentelijke dienstverlening scoort in het algemeen goede punten.

In totaal namen 1.088 inwoners deel aan de enquête die het gemeentebestuur in de zomervakantie organiseerde. De resultaten zijn ondertussen verwerkt. Mobiliteit, veiligheid en verkeer kwamen ruim aan bod. “De nood aan veilige fietspaden is iets wat heel hoog scoort in onze rondvraag bij de inwoners”, zegt burgemeester Tony Vermeire (CD&V). “Ook veilige voetpaden en een veiligere schoolomgeving zijn belangrijke zaken die aangepakt moeten worden. We vervolledigen de top vijf met meer openbaar vervoer en meer verkeerscontroles. Over expliciete verkeersmaatregelen zeggen onze inwoners dat zone 30 niet nodig is in woonwijken. Trajectcontroles komen ook aan bod: slechts 31 procent vindt dat een goed idee. 23 procent vindt trajectcontroles een slecht idee, en 46 procent heeft er geen mening over. Maar 86 procent van de Lievegemnaren is wel voor meer camerabewaking. 92 procent voelt zich veilig in Lievegem. Tot 69 procent van onze inwoners kent de wijkagent niet, hoewel ze hem of haar belangrijk vinden.”

Groen dorp

De inwoner van Lievegem is over het algemeen tevreden over het groene karakter van het dorp. 81 procent geeft de gemeente 6 op 10 of hoger. Zo’n 65 procent vindt dat er voldoende groene en open ruimte is voor de kinderen om te spelen, en 35 procent zou daar verandering in willen zien. De inwoners zijn niet te vinden voor het opofferen van parkeerplaatsen voor bomen. Maar liefst 68 procent ziet dat niet zitten. “77 procent van onze inwoners wil gratis groenafval naar het recyclagepark kunnen brengen. De meningen over windmolens zijn verdeeld: 53 procent ziet een windmolen binnen een straal van 400 meter van hun woning wel zitten, 47 procent vindt dit niet kunnen.”

Vrije tijd

Het gemeentelijk aanbod activiteiten voor senioren, jongeren, sportactiviteiten en lokale evenementen scoren allemaal 80 procent of hoger. Enkele resultaten waren wat wisselvalliger: 36 procent wil graag een groter aanbod kunstonderwijs, en 32 procent wil meer groen dat toegankelijk is. Een uitgesproken resultaat over volwassenonderwijs: 74 procent van de inwoners wil graag een groter aanbod. 36 procent van de inwoners vindt dat er een bibliotheek open moet zijn op zondagvoormiddag, maar de meerderheid van de deelnemers heeft er geen mening over of vindt dit niet nodig.

Pluim voor gemeentepersoneel

De inwoners gaven ook hun mening over de openingsuren van de gemeente. Slechts een derde wil het gemeentehuis open op zaterdagvoormiddag. 57 procent wil een avondopening tot 20 uur, en maar 9 procent een opening over de middag. Er is een grote appreciatie voor de discrete en klantvriendelijke benadering van het personeel: 90 procent vindt deze goed.

Bijsturen waar nodig

De deelnemers aan de enquête konden ook laten weten wat voor hen de absolute prioriteit zou moeten zijn van het gemeentebestuur van Lievegem. Op 1 staat met stip de verkeersveiligheid. Het zilver gaat naar het onderhouden van straten, pleinen, fiets- en voetpaden. Op de derde plaats staat de aandacht voor de gemeentelijke dienstverlening. “We gaan binnen het gemeentebestuur nu al deze resultaten goed bestuderen, en bekijken hoe en waar we ons beleid kunnen bijsturen”, klinkt het nog.