Zes maanden cel met uitstel voor spoedarts die fietsster (78) onterecht doodverklaarde na val in kanaal: “Ze wilden haar levend in lijkwagen leggen” Jeroen Desmecht

16 september 2019

09u50 9 Lievegem Na een val met haar fiets dreef een 78-jarige vrouw roerloos in het kanaal de Lieve, nabij Gent. ‘Dood’, dachten de toegesnelde hulpdiensten. Spoedarts Eric V. stelde het overlijden vast. Een grove vergissing: ruim een uur later bleek Madeleine nog in leven. Ze overleed in de namiddag in het ziekenhuis aan onderkoeling. Het Gentse gerecht veroordeelde V. tot zes maanden cel met uitstel en 4.000 euro effectieve geldboete voor onopzettelijke slagen en verwondingen.

“Heel soms overtreft de werkelijkheid de fictie.” Met die woorden opende de openbare aanklager de zaak begin september. Dinsdag 28 november 2017. Madeleine Vermeire besliste om een tochtje te maken met haar fiets. “We passeren daar regelmatig”, vertelde weduwnaar Etienne (81). “Ze gaven slecht weer die namiddag en Madeleine wou nog snel een rondje fietsen.”

Wat er daarna gebeurde, is tot op de dag van vandaag onduidelijk. Allicht belandde ze op een ongelukkige manier in het kanaal, op zo’n drie kilometer van haar thuis in Lievegem. Twee fietsers passeerden iets voor 11 uur het trekwegje langs het water en troffen haar aan. Hulpdiensten en politie snelden ter plaatse, ook spoedarts Eric V. werd ingeschakeld. “Iedereen ging daar met de beste bedoelingen naartoe, ook de dokter”, aldus de openbare aanklager. “Allen dachten ze op dat moment dat mevrouw Vermeire overleden was. Maar op het einde van de rit is er maar één iemand verantwoordelijk om dat vast te stellen: de aanwezige arts.”

1,5 uur vertraging

“Om 11.15 uur verklaarde Eric V. de vrouw officieel dood. Een dik uur later, om 12.20 uur, merkten hulpverleners een eerste maal op dat Madeleine bewoog. Om 12.35 uur waren ze zeker en werd de reanimatie ingezet. Dat is een vertraging van bijna anderhalf uur”, pleitte Fanny De Cock, advocate van de nabestaanden.

De onderzoeksrechter stelde een college van deskundigen aan. Zij oordeelden dat het onmogelijk is om met zekerheid te bepalen of mevrouw Vermeire - indien de reanimatie op tijd was ingezet - het voorval had kunnen overleven. Ze noteerden wel een onrechtstreeks verband tussen het gebrek aan voorzorg en het overlijden.

“Is men aan de overzijde schuldig? Als we het strafdossier bekijken, dan denk ik dat de arts niet alles heeft gedaan wat hij moest doen”, gaat De Cock verder. “Hij had het lichaam van dichtbij moeten onderzoeken. Een arts moet overwegen dat het slachtoffer nog in leven kan zijn.”

11.15 uur

Spoedarts verklaart vrouw officieel dood

12.20 uur

Madeleine beweegt

12.35 uur

Reanimatie wordt ingezet

14.30 uur

overlijdt in UZ Gent door onderkoeling

Aan de verkeerde kant

De spoedarts verklaarde dat hij wel degelijk tot aan de oever ging om te kijken, maar meende dat het slachtoffer met haar gezicht naar beneden in het water lag. “Ze had een kap op, wat me misleidde”, verklaarde hij. “Het leek me daarom vanzelfsprekend dat ze overleden was.” Dat de dokter het lichaam niet uit het water liet halen, lag ook het parket zwaar op de maag. De brandweer was ter plekke, de ladder lag klaar. “De politie heeft expliciet gevraagd of hij de dood kon vaststellen zonder haar lichaam uit het water te halen”, weet de openbare aanklager. “De politie deelde mee dat de procedure ‘waterlijk’ was opgestart”, reageerde de arts op die aantijging. “We stonden aan de verkeerde kant van het water en moesten uit de buurt blijven zodat het labo zijn werk kon doen. Anders zouden we sporen kunnen wissen. Er zijn verschillende brandweermannen die verklaarden dat ze strikte instructies kregen om het lichaam niet uit het water te halen.”

“We hopen op gerechtigheid”, reageerde Etienne (81), die samen met een tiental familieleden naar het proces afzakte. “Ze heeft zeker nog anderhalf uur in dat ijskoude water gelegen.” “Ze gingen haar levend in de lijkwagen leggen, beeld u dat eens in”, vult de dochter aangedaan aan.

Foute inspuiting

Het parket vorderde tijdens de behandeling een celstraf van zes maanden, eventueel met uitstel, en een boete van 4.000 euro voor onopzettelijke doding en onopzettelijke slagen en verwondingen.

Eric V. is hiermee niet aan zijn proefstuk toe: zo veroordeelde de rechtbank hem in 2009 nog voor zijn betrokkenheid bij het overlijden van een patiënt. Het slachtoffer kwam toen om het leven na een verkeerde inspuiting. Het gerecht stelde toen dat V. bij zijn patiënt had moeten blijven én een monitor had moeten aansluiten. De rechter gaf hem een opschorting van zijn straf.

“Geen sprake van schuldverzuim, omdat de vermeende dader het gevaar wetens en willens zou moeten miskennen. Had geen weet van de grote gevaar situatie waarin zij verkeerde omdat hij ervan uitging dat ze reeds was overleden.

Als arts als enige verantwoordelijk



“Van schuldverzuim is er geen sprake. Hij had geen weet het gevaar waarin het slachtoffer zich bevond, aangezien hij vermoedde dat ze reeds overleden was. A ls arts was hij als enige verantwoordelijk om haar overlijden vast te stellen. Het was voor iedereen zonder visuele problematiek duidelijk dat ze met haar hoofd niet beneden lag”, las rechtbankvoorzitter Anthony Van Mol voor uit het vonnis. “Bovendien zou een zorgvuldig Mug-arts moeten overwegen dat ze nog in leven was. Hij had brandweermannen ter beschikking om haar lichaam naar de oever te halen, maar maakte daar geen gebruik van.”