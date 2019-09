Zaterdag jumping in Lievegem (en je kan er gratis naartoe) Joeri Seymortier

18 september 2019

Paardenliefhebbers kunnen op zaterdag 21 september naar een jumping in Korteboeken in Lievegem.

“Het is ondertussen het vierde jaar dat we deze vrije jumping organiseren in samenwerking met de Meetjeslandse Vrije Jumpings”, zegt Dries Lestienne. “Er zijn reeksen van 40 tot 120 centimeter. De eerste reeksen starten om 10 uur, en iedereen mag gratis binnen. Voor de ruiters zijn er mooie geldprijzen en naturaprijzen te winnen. Rond 19 uur sluiten we onze jumping af, maar dan is het feest nog niet voorbij. René Troost komt dan nog een optreden geven.”

De jumping van zaterdag vindt plaats in Korteboeken 110 in Lievegem.