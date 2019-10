Woonproject op site oude brandweerkazerne Zomergem: 9 woningen, 2 appartementsblokken, buurtschuur en parktuin Bouw start binnen een jaar, vanaf 2022 eerste bewoners Joeri Seymortier

30 oktober 2019

06u01 0 Lievegem In het najaar van 2020 start een projectontwikkelaar in Zomergem bij Lievegem met de bouw van een nieuw woonproject op de site van de oude brandweerkazerne. Er komen negen eengezinswoningen, twee appartementsblokken, een buurtschuur en een parktuin. In 2022 moeten de eerste bewoners er kunnen wonen.

De buurt tussen de Alfons Sifferstraat en de Blauwersstraat in Zomergem moet er binnen een paar jaar helemaal anders gaan uitzien. Vastgoedontwikkelaar Acasa heeft een vergunningsaanvraag ingediend voor een nieuw woonproject van negen eengezinswoningen en twee appartementsgebouwen. In het ene appartementsblok komen elf wooneenheden, in het andere worden er 21 voorzien. Tussen de woningen komt er een openbare parktuin en ook een buurtschuur als ontmoetingsruimte. De projectontwikkelaar gaat ook proberen om de verkeersveiligheid te verhogen. Door een nieuw plein te voorzien aan het kruispunt met de Blauwersstraat zal de zichtbaarheid er voor alle weggebruikers aanzienlijk verbeteren. De buurt is niet zo opgezet met de plannen, en had de rust en het groen daar liever bewaard gezien.

“Dit woonproject wordt een meerwaarde voor iedereen in Lievegem”, zegt Borries Schutte van Acasa. “Het wordt geen grootschalige projectarchitectuur, maar eerder een ingetogen vorm van bouwen. Dit wordt een nieuwe toegangspoort naar Lievegem. Omdat de gevels van de nieuwe gebouwen teruggetrokken worden, maken we ruimte vrij voor een nieuw plein ter hoogte van de Blauwersstraat en Ter Wal. Daardoor zullen alle weggebruikers die het kruispunt willen oversteken een beter zicht hebben op het aankomend verkeer.”

Ondergrondse parking

Architect Basile Graux van het bureau Graux & Baeyens Architecten, ontwikkelde in Zomergem eerder ook al het gebouw van Solvas. Naast de woningen en de parktuin komt er ook een buurtschuur, waarin de huidige en toekomstige buurtbewoners allerlei activiteiten kunnen organiseren. Op de site komen ook een ruime ondergrondse parkeerplaatsen, zodat de bewoners er straks niet op de openbare weg moeten parkeren. Daarin is er ook ruimte voorzien voor een fietsenparking. “In overleg met Stedenbouw en Veneco hebben we veel aandacht besteed aan duurzame mobiliteit. Zo voorzien we samen met Partago twee elektrische deelwagens die permanent op het nieuwe plein zullen staan. Alle inwoners van Lievegem zullen hier een beroep op kunnen doen. Het gaat om een proefproject, dat we bij succes zullen uitbreiden”, zegt Borries Schutte nog.

De bouw van het woonproject start in het najaar van 2020. Als alles volgens plan verloopt, nemen de eerste bewoners in 2022 hun intrek in het nieuwe groene dorpshart.