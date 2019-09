Wit Konijn gaat 48 uur live in jeugdhuis ’t Ende in Waarschoot Joeri Seymortier

24 september 2019

15u50 2 Lievegem Wit Konijn zorgt dit weekend voor 48 uur feest en live radio vanuit jeugdhuis ’t Ende in Waarschoot bij Lievegem.

Je kan er terecht van vrijdagavond 27 tot en met zondagavond 29 september. Er zijn optredens van zeven bands en evenveel verschillende muziekstijlen: Surrounded By Islands, Eyes On The Machine, Witch Trail, The Evil Pony’s Coverband, Humanga Danga, Dieter & Kristel De Mits, en van de Wit Konijn-band. Hellvete is de enige solo-artiest op de affiche. Naast de bijna twintig Wit Konijn-dj’s komen er ook vier gast-dj’s. dat zijn Cosmo K, Barties, Freddee en Tim Matthijs.

Er is ook een barbecue op zaterdagmiddag, en op zondag vanaf 6.30 uur is er een ontbijt. Inschrijven kan op info@witkonijn.be. Het volledige programma op www.witkonijn.be/48uur.