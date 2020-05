Windmolens tussen Oostwinkel en Ronsele: 530 bezwaarschriften en 565 handtekeningen op petitie Joeri Seymortier

16u56 0 Lievegem Lievegem spreekt zich massaal uit tegen de mogelijke komst van drie industriële windmolens in de open ruimte tussen Oostwinkel en Ronsele. Maar liefst 530 bezwaarschriften en 565 handtekeningen zijn bij de gemeente binnen gekomen tijdens het openbaar onderzoek. De gemeente Lievegem wil volgende week al een standpunt innemen, maar het is uiteindelijk de provincie die moet beslissen of de windmolens er mogen komen of niet.

De drie industriële windturbines die Aspiravi wil bouwen in Lievegem, liggen in de buurt van het Schipdonkkanaal, en vlakbij het provinciaal domein Het Leen. Het openbaar onderzoek loopt tot vandaag en heeft nu al een pak bezwaren opgeleverd. « Ondanks de coronacrisis, die het de burgers onmogelijk maakte elkaar te ontmoeten, kroop toch bijna iedereen die in de omgeving woont in de pen om zijn of haar bezorgdheden te formuleren”, zeggen de mensen van het burgerplatform Leefbaar Lievegem. “De aanvraag kan dan ook echt niet. De turbines zouden midden in een unieke open ruimte en een waardevol landschap gezet worden. Meer dan 600 huizen en hun bewoners vrezen overlast door geluidsoverlast, ultrasone trillingen, slagschaduw en horizonvervuiling. We hebben experten ingeschakeld. Een grondige juridische analyse van het dossier bracht aan het licht dat de turbines zouden geplaatst worden op locaties die daarvoor absoluut niet geschikt zijn. Een economische analyse bracht aan het licht dat deze turbines in totaal een kapitaalsvernietiging van minstens 12 miljoen euro zouden betekenen voor de omwonenden, omwille van de waardevermindering van hun eigendom.”

Fietssnelweg

Het burgerplatform installeerde ook een elektronisch telsysteem aan de fietssnelweg die langs het Schipdonkkanaal loopt. Ze registreerden gemiddeld meer dan 1.000 gebruikers per dag, met uitschieters op zonnige weekends tot 3.000 gebruikers. “Als men hierbij de fietsers telt die normaal gezien in niet-coronatijden ook dit pad gebruiken voor woon-werk en schoolverkeer, dan is het zonder meer duidelijk dat dit het meest gebruikte fietspad is van Lievegem. Daar horen geen windmolens te staan”, klinkt het.

Ik ondersteun de energieomslag die we met zijn allen moeten maken. Ik ben niet tegen windenergie als die doordacht wordt gerealiseerd Buurtbewoner Brecht Ryckaert

Buurtbewoners Brecht en Nele Ryckaert wonen in Leischoot. De windturbines zouden dicht bij hun woning komen. “De projectontwikkelaar wil turbines plaatsen op locaties die daar helemaal niet voor geschikt zijn. Deze zone is een projectgebied van de provincie om Het Leen via de Keigatbossen te verbinden met het Drongengoed via dreven en kleine landschapselementen. Deze windturbines zouden dit natuurherstelproject definitief en onherroepelijk laten verloren gaan. Ik ondersteun de energieomslag die we met zijn allen moeten maken. Ik ben niet tegen windenergie als die doordacht wordt gerealiseerd. Dit gaat niet om een verhaal van mensen die dit niet in hun achtertuin willen. Ook heel wat groene partners onderschrijven dat dit niet de juiste locatie is voor windmolens”, zegt Brecht Ryckaert nog.

Gemeente geeft advies

Het gemeentebestuur van Lievegem gaat de bezwaren en opmerkingen bestuderen, en wil volgende week al een advies formuleren aan de provincie. Daar wordt uiteindelijk de beslissing genomen.