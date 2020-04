Wijk Lo in Lievegem moet het voor het eerst in 57 jaar zonder kermis stellen Joeri Seymortier

09 april 2020

09u03 1 Lievegem De Lo Kermis in Lovendegem bij Lievegem wordt geschrapt. De kermis stond gepland in het Pinksterweekend van 31 mei en 1 juni.

Bart Kaell was dit jaar de hoofdgast, maar dat feest gaat niet door. “We vieren kermis sedert 1963, maar voor het eerst in 57 jaar moeten we door het coronavirus een jaar overslaan”, zegt Dorine Ghyselinck. “We vragen begrip voor deze maatregel. Het doet ons als bestuur veel pijn, maar de gezondheid primeert boven alles. We hopen er volgend jaar in het weekend van Pinksteren met verse moed weer te staan. Volgend jaar valt Pinksteren in het weekend van 23 mei. Noteer nu alvast in je agenda.”