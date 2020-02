Werken Vredesplein Vinderhoute klaar tegen mei Joeri Seymortier

04 februari 2020

08u37 0 Lievegem De werken op het Vredesplein in Vinderhoute bij Lievegem moeten eind april en ten laatste begin mei klaar zijn.

In 2018 waren er al werken in de Pastoor Moernautstraat en Brugstraat. Nu wordt het Vredesplein heraangelegd. “Bij deze werken wordt er meer groen en minder verharding voorzien”, zegt schepen Chris De Wispelaere (CD&V). “Op het plein komt een vredesboom en enkele zitbanken. Aan de kant van de Brugstraat worden negen parkeerplaatsen aangelegd. Op het kruispunt van de Neerstraat met de Brugstraat worden veilige oversteekplaatsen voor de voetgangers voorzien. In het deel tussen de Brugstraat en de Drongensesteenweg komt er aan beide zijden van de rijweg een nieuw fietspad in asfalt.”

De voorrangsregeling wordt ook gewijzigd. Verkeer komende uit de Brugstraat zal moeten stoppen en voorrang verlenen aan het verkeer in de Neerstraat. Om de snelheid van het verkeer in de Neerstraat af te remmen wordt er een verkeersplateau aangelegd over het volledige kruispunt. “De werken zijn gestart op maandag 13 januari en zullen duren tot eind april of begin mei. Er zijn in totaal zestig werkdagen voorzien”, klinkt het nog.