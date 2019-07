Werken aan Vredesplein Vinderhoute beginnen na bouwverlof Joeri Seymortier

23 juli 2019

10u27 1 Lievegem De vernieuwing van het Vredesplein in Vinderhoute bij Lievegem begint na het bouwverlof.

Na de Pastoor Moernautstraat en de Brugstraat in Vinderhoute wordt nu ook het Vredesplein heraangelegd. “We gaan voor een volledige herinrichting van het plein”, zegt schepen Chris De Wispelaere (CD&V). “De oude weg die een verbinding was met de vroegere Bierstalbrug wordt opgebroken, en wordt vervangen door een groen plein. We gaan zo ongeveer duizend vierkante meter ontharden. Op het nieuw aangelegde Vredesplein zal een nieuwe vredesboom een zichtbare plaats krijgen.”

De werken aan de nutsleidingen beginnen al in augustus, meteen na het bouwverlof. In het najaar wordt dan begonnen met de eigenlijke werken. In mei volgend jaar moeten de werken klaar zijn, en dan is de hele kern van Vinderhoute vernieuwd. De heraanleg van het Vredesplein kost ruim een half miljoen euro.