Werk aan de winkel in Lievegem: “Te veel voetpaden liggen er te slecht bij” Joeri Seymortier

25 september 2020

17u38 1 Lievegem Lievegem moet een inhaalbeweging maken voor betere voetpaden. Dat zegt gemeenteraadslid Annemie De Bie van Groen.

“Heel wat voetpaden in de dorpen van Lievegem zijn te smal of liggen er gewoon te slecht bij”, zegt De Bie. “Zeker voor oudere mensen die met een rollator op pad gaan, zijn de voetpaden vaak een hel. Er zijn voorbeelden genoeg: de Kere, het Kerestraatje, Dreef, Zandstraat en de Kleitstraat. Werk aan de winkel!”

Burgemeester Tony Vermeire (CD&V) zegt dat er stap voor stap werk gemaakt wordt van betere voetpaden. “Dat de voetpaden in de Dreef in Zomergem er niet goed bij liggen, klopt”, zegt de burgemeester. “We moeten in heel wat straten de mobiliteit bekijken. Hoe gaan we daar omgaan met de fietsers en voetgangers? Op de plaats waar nieuwe appartementen gebouwd worden in de Kleitstraat komen alvast bredere voetpaden.”