Weg van Nekke tot gemeentehuis Zomergem wordt vernieuwd (maar pas in 2023) Joeri Seymortier

11 januari 2020

08u52 3 Lievegem Lievegem gaat deze legislatuur de verbindingsweg tussen Nekke en het gemeentehuis van Zomergem vernieuwen.

De werken staan wel pas in 2023 gepland, maar zullen heel ingrijpend zijn. In de vorige legislatuur werd de weg van Ursel tot aan Nekke vernieuwd. In een tweede project wordt die vernieuwing dus doorgetrokken van Nekke tot aan het gemeentehuis van Zomergem. Het gaat om werken in de Leopold III-laan, Nekke, Guido Gezellestraat, Alfons Sifferstraat, Wal en Dekenijstraat. Lievegem legt voorlopig anderhalf miljoen euro aan de kant voor die collectorwerken.

Er staan de komende legislatuur in Lievegem nog meer grote rioleringswerken gepland. Op het kruispunt Daasdonk in Waarschoot komt eindelijk een rotonde. Er zijn ook werken gepland in de Kasteeldreef, de Stationsstraat in Waarschoot, en verder nog in Vellare, Appensvoordestraat, het Vredesplein, Binnenslag, Tuimelaar, Azaleastraat, en tenslotte ook in de Weststraat in Waarschoot.