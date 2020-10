Weg in slechte staat: ’t Motje wordt volgend jaar vernieuwd Joeri Seymortier

02 oktober 2020

16u51 2 Lievegem De gemeente Lievegem gaat volgend jaar werk maken van grote herstellingswerken van ’t Motje in Zomergem, de verbindingsweg naar Lovendegem.

De staat van het wegdek van ’t Motje is erbarmelijk. Zeker met het regenweer van de laatste dagen, zijn de vele putten in het wegdek zeer hinderlijk. Volgend jaar zal de gemeente het stuk vanaf Motjesbrug tot aan de Azaleastraat heraanleggen. Een studiebureau moet het hele dossier nu voorbereiden. Als alles vlot gaat moeten de werken in het eerste deel van volgend jaar al uitgevoerd worden.