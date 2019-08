Weekendje ‘famping’ op Rijvers Festival, het meest kindvriendelijke festival van het land: “Kampeerders hebben altijd gelijk!” De polonaise met Andy van De Buurtpolitie of aerobic met Radio Topkaas, niks is te gek op Rijvers Festival Kristof Vereecke

10 augustus 2019

14u26 0 Lievegem ‘Famping’, een samentrekking van ‘family’ en ‘camping’, is de nieuwste trend in festivalland. Dus mag ook Rijvers Festival in Lievegem niet achterblijven. Met ‘The Village’ openden ze er voor het eerst een camping voor zo’n 250 festivalgangers. En daar komen ook heel wat gezinnen op af.

Polonaise dansen met Andy van De Buurtpolitie, aerobics met Radio Topkaas,…,in The Village op Rijvers Festival maken ze de droom waar. Het festival in Lievegem pakt dit jaar voor het eerst uit met een camping en beleving staat er centraal. “Beleving is alles voor een festival”, zegt Kristina Loriers van FestiCamp, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de uitbating. Kristina spreekt met kennis van zaken. Samen met haar man baat ze al meer dan 17-jaar festivalcampings uit. Dreamville op Tomorrowland of Rijvers Festival in Lievegem, het maakt voor haar geen verschil. “The Village kan je niet vergelijken met Dreamville, maar dat hoeft ook niet”, zegt ze. “Deze camping blinkt uit in zijn familiaal karakter en in gezelligheid. Elke camping krijgt van ons sowieso evenveel liefde.” Een must als je een camping uitbaat in Lievegem.

Selfie met Gers Pardoel

De zussen Evelien en Sofie Martens horen het graag vertellen. Zij zitten een heel weekend lang met hun gezin op de camping in Rijvers. “Een bijzonder fijne ervaring”, zegt Evelien uit Kortrijk. “Zeer cosy. Zeker voor de jonge gasten!” Haar zus Sofie en haar man Wouter moeten van zover niet komen. “Wij wonen hier drie kilometer vandaan, maar hebben een arrangement gewonnen via Joe FM. Of we niet liever in ons bed zouden geslapen hebben? Zeker niet! Als kampeerder beleef je het festival intenser. Gisteren liepen we op de parking toen we plots een zwarte Mercedes met Nederlandse nummerplaat zagen opdraaien. Bleek het Gers Pardoel te zijn. Vriendelijke kerel. Wou direct met de kinderen op de foto. Zoiets maak je op het festivalterrein niet mee. Daar moet je uren aanschuiven voor zo’n foto. Kampeerders hebben altijd gelijk.”

Polonaise met Andy van De Buurtpolitie

De Kinderen Mare (11), Louise (10), Leon (8) en Leonie (7) beleven de tijd van hun leven in ‘The Village’. “We hebben gisteren om 12 uur ’s nachts op het springkasteel van De Nachtwacht staan springen. Met een zaklamp!”, vertelt een enthousiaste Leonie. Maar dan moest het hoogtepunt nog komen: de polonaise dansen met Andy van De Buurtpolitie! “Ongelofelijk dat zoiets kan!”

Meisjesweekend

Ook de negenjarige Ieber Vandooren en haar mama Celine Weydts uit Kortrijk amuseren zich te pletter op de camping. “We zijn op meisjesweekend! Drie dagen. We komen voor Niels Destadsbader, Bart Peeters en Like Me. We zouden ook elke dag op en neer kunnen rijden, maar kamperen is gewoon veel leuker. Zeker hier in The Village. De sfeer is echt rustig en familiaal. Echt een ideale eerste festivalcampingervaring.”

Krantje

Om de festivalervaring nog wat meer ‘glamour’ te geven, was er op zaterdagochtend ook een weekendkrant van Het Laatste Nieuws voor elke kampeerder. “Een fijn extraatje”, weet Wouter Ferket. “Op die manier weten we ook wat er zich afspeelt buiten de muren van The Village en kunnen we gewoon blijven genieten van dit fantastische feest!”