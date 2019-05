Waterlijk in Ringvaart: Aanwijzingen van gewelddadig overlijden Wouter Spillebeen

24 mei 2019

18u10 0 Lievegem Het parket Oost-Vlaanderen heeft aanwijzingen dat de man die afgelopen maandag levenloos uit de Ringvaart werd gevist in Vinderhoute met geweld om het leven kwam. Het slachtoffer is een 40-jarige man met de Albanese nationaliteit.

Maandagochtend werd het lichaam ter hoogte van de Speybrug in Vinderhoute opgemerkt. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en zetten de omgeving tijdelijk af zodat ze het waterlijk op konden vissen. Het parket begon een onderzoek naar de omstandigheden van het overlijden.

Volgens de eerste vaststellingen lijkt er kwaad opzet in het spel te zijn. “Er zijn aanwijzingen dat de man met geweld om het leven gekomen is”, duidt An Schoonjans van het parket Oost-Vlaanderen. “Er is een onderzoeksrechter gevorderd en het onderzoek loopt volop.”

Over het slachtoffer is voorlopig weinig geweten. Het lijkt er niet op dat de Albanese veertiger een vaste woonplaats had in ons land. Hoe hij precies om het leven kwam en hoe hij in de Ringvaart terecht kwam, wordt nog verder onderzocht.