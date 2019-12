Warmste Week in Fun Move Lievegem Joeri Seymortier

18 december 2019

11u26 7 Lievegem Deze week kan je in de Fun Move in Zomergem bij Lievegem terecht voor heel wat activiteiten in het kader van de Warmste Week.

Op donderdag 19 december is er om 19 uur een kerstcrosstraining met kerstbier. Vrijdag 20 en zaterdag 21 december is er een open fitness met vrije bijdrage voor het goede doel. Je kan langsgaan van 8 tot 22 uur. Op zondag 22 december is er een ontbijtloop van drie kilometer, met aansluitend ontbijt. Maandag 23 december is er opnieuw een open fitness van 8 tot 22 uur. Op dinsdag 24 december trekt Fun Move naar Kortrijk om daar het geld te overhandigen. “We zetten ons in voor de vzw Ons Steentje”, zegt Peter Van De Velde. “Die organisatie zet zich in voor families met een kind dat kanker heeft. Ze ondersteunen deze families met advies en retraites, om de stress op deze gezinnen weg te nemen in afwachting van een medische oplossing.”

Alle info op de Facebookpagina ‘Fitnessfunmove’.