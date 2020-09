Waarschootstof wint Erfgoedprijs van provincie Oost-Vlaanderen Joeri Seymortier

17 september 2020

17u52 0 Lievegem Het project Waarschootstof uit Waarschoot bij Lievegem wint de Erfgoedprijs 2020 van de provincie Oost-Vlaanderen.

Waarschootstof moet de prijs dit jaar delen met de Fonteintjesmolen uit Ninove. Ze krijgen allebei vijfduizend euro prijzengeld. “In Waarschoot kwam men tot fraaie realisaties rond het DNA van de gemeente door het textielerfgoed in de kijker te zetten”, zegt gedeputeerde Annemie Charlier. “Ook in Ninove is samenwerking de sleutel om een brede visie op molens uit te dragen. Waarschoot was tot voor enkele decennia een centrum van textiel, waar vooral het zogenaamde Waarschootstof van de getouwen rolde. Textiel behoort dus tot het historische DNA van de gemeente. Een groep enthousiaste inwoners bundelde de krachten om via onderzoek en publiekswerking dit verleden en zijn gebouwen weer herkenbaar te maken. Er werd een publicatie, een tentoonstelling, erfgoedroutes en passende herbestemmingen gerealiseerd. Zo heeft de gemeente haar identiteit teruggevonden.”