Waarschoot krijgt tegen 2021 nieuw recyclagepark Joeri Seymortier

23 november 2019

13u09 0 Lievegem Het recyclagepark van Waarschoot verhuist tegen 2021 van de huidige locatie naast het station naar de terreinen aan de Oostmoer.

Lievegem voorziet een half miljoen euro voor de verhuis van het recyclagepark van Waarschoot. Tegen 2021 moet er een nieuw recyclagepark openen in de buurt van de jeugdlokalen aan de Oostmoer. “Het wordt een nieuw recyclagepark waar de inwoners van Lievegem terecht zullen kunnen met al hun gratis fracties”, zegt schepen van Recyclageparken Gerrit Van Brabandt (Open Vld). “Volgend jaar willen we ook investeren in vernieuwingen voor de recyclagepark van Lovendegem en Waarschoot. Nog eens goed voor 150.000 euro extra. Vanaf januari zullen de inwoners van Lievegem trouwens in elk van de drie recyclageparken terecht kunnen, en niet langer alleen in het recyclagepark van hun deelgemeente.”

Wanneer het recyclagepark van Waarschoot in 2021 verhuist naar de Oostmoer, wil de gemeente de ruimte van het bestaande recyclagepark nuttig gebruiken. “Daar willen we een soort van mobipunt maken aan het station”, zegt schepen Kim Martens (CD&V). “We gaan de ruimte ook gebruiken om net naast het station extra parking te voorzien.”

Nog een nieuwigheid vanaf januari is de nieuwe regeling van het groenafval. In Zomergem is het zo dat groenafval tot 1.250 kilogram gratis aangeleverd mag worden. Dat wordt nu open getrokken naar heel Lievegem, en dus ook naar Lovendegem en Waarschoot.