Waarschoot krijgt dan toch een kermis: “Een verademing na maanden zonder activiteiten” Joeri Seymortier

08 september 2020

11u07 0 Lievegem Het dorp Waarschoot krijgt dit weekend dan toch haar kermis. Van vrijdag 11 tot maandag 14 september staan de attracties op het dorpsplein, volledig coronaproof.

De pop-up op het dorpsplein blijft nog heel het kermisweekend staan, maar andere randactiviteiten zoals optredens of de seniorenmiddag zullen er niet zijn. “Het zal geen originele kermis worden zoals andere jaren, maar de foorkramers stonden te popelen om toch naar Waarschoot te komen”, zegt schepen Freddy Haegeman (Open Vld). “Ook voor de kinderen wordt het een verademing dat er na maandenlange afzondering zonder traditionele ontspanning nu toch een leuk tussendoortje komt.”

De foorreizigers zijn blij dat Waarschoot hen laat komen. “Waarschoot is een levendige gemeente”, zegt Marcel Vercaemer van het viskraam. “Het zou jammer zijn mochten we van het gemeentebestuur geen kansen krijgen nu er op nationaal niveau groen licht gegeven wordt. Waarschoot wordt dit jaar nog maar mijn vierde kermis. Financiële steun krijgen we niet meer, dus elke kermis die we nu nog kunnen meenemen, is broodnodig.”

Veiligheidsfirma

Om extra plaats te maken voor de attracties worden de zitplaatsen van de pop-up verplaatst tot onder de kerkbogen. Tussen de twaalf kermisattracties zal voldoende afstand zijn en bezoekers moeten een vast parcours volgen. Mondmaskers zijn verplicht vanaf 12 jaar en aan iedere attractie staat ontsmettingsmiddel. “Om de veiligheid te garanderen, gaan we een externe veiligheidsfirma inschakelen die het publiek zal begeleiden om de veiligheidsvoorschriften en sociale afstand te respecteren”, besluit schepen Haegeman.

De kermis van Waarschoot opent vrijdag om 17 uur. Van zaterdag tot maandag ben je welkom van 14 tot 21 uur.