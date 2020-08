Waar moet nu mondmasker in Lievegem en waar niet? “Gebruik je gezond verstand, en zet het op als je geen afstand kan houden” Joeri Seymortier

11 augustus 2020

09u48 0 Lievegem De mondmaskerplicht in Lievegem: het roept al dagen veel vragen op. Burgemeester Tony Vermeire (CD&V) roept op om vooral je gezond verstand te gebruiken.

Moet je nu overal in de dorpskernen van Lievegem een mondmasker dragen of niet? Het blijft voor verwarring zorgen, en voor heel wat vragen op sociale media. “Als je de afstandsregels niet kunt garanderen, kan een mondmasker een bijkomende bescherming bieden”, zegt burgemeester Tony Vermeire. “De filosofie is altijd geweest: draag een mondmasker in de bebouwde kom, wanneer je anderhalve meter afstand niet kunt garanderen. Doe dat bijvoorbeeld bij het aanschuiven buiten aan een winkel, of wanneer je ergens kinderen op eenzelfde tijdstip met andere ouders gaat afhalen. Op het echte dorpsplein van de woonkernen, moet je altijd een mondmasker dragen, omdat het daar vaak drukst is.”

Op de gemeentelijke website www.lievegem.be kan je een hele lijst vragen en antwoorden vinden, en worden verschillende situaties belicht, met daarbij het antwoord of een mondmasker dan moet of niet.