Vrouwen spelden vrijdag in Waarschoot witte lintjes op tegen geweld Joeri Seymortier

14 november 2019

09u29 0 Lievegem Vrouw en Maatschappij, een afdeling van CD&V, houdt op vrijdag 15 november een Witte Lintjesactie in Waarschoot.

Om 15 uur zullen plaatselijke politica’s witte lintjes opspelden aan de plaatselijke scholen van Waarschoot. Om 16 uur doen ze dat aan het station. “Wij roepen op een wit lintje te dragen als teken van engagement om geen geweld te plegen, geen geweld toe te staan of te verzwijgen”, zegt schepen Hilde De Graeve (CD&V). “Het gaat niet alleen over geweld op vrouwen en jonge meisjes, want meer dan tien procent van de slachtoffers zijn mannen of jongens. In ons land zijn er meer dan acht aangiftes per dag van verkrachting. Vrouw en Maatschappij wil dat er voor elke provincie een zorgcentrum komt waar slachtoffers terecht kunnen na geweld, voor medische en psychologische begeleiding. Oost-Vlaanderen heeft reeds zo’n zorgcentrum in UZ Gent.”