Vrouw raakt gewond bij ongeval met speed pedelec Sam Ooghe

08 juli 2019

12u33 0 Lievegem Een vijftiger is dit weekend in Lievegem gewond geraakt bij een ongeval met haar speed pedelec. Het kwam tot een aanrijding met een wagen in de Lievetragel.

Dat meldt de persdienst van de PZ Deinze-Zulte-Lievegem. De vrouw van 52 jaar oud reed in de Lievetragel in de richting van Gent. Bij het kruisen met de Kerkenlanddreef kwam het tot een aanrijding met een personenwagen, bestuurd door een 20-jarige man, die van links kwam en in de rechtdoor wilde rijden. De fietser raakte gewond aan haar schouder en werd afgevoerd naar het ziekenhuis.