Voormalig schepen Annemie De Bie (63) stopt na 23 jaar met politiek: “Tijd om van de leuke kleine dingen van het leven te genieten” Joeri Seymortier

28 september 2020

11u13 0 Lievegem Annemie De Bie (63) uit Zomergem stopt met politiek en verlaat de gemeenteraad van Lievegem.

Annemie De Bie is altijd de frontvrouw van Groen Zomergem geweest. Van 2006 tot 2012 was ze schepen in Zomergem. Ze was in het dorp ook jarenlang directeur van school De Zandloper. “Bij de campagne van de laatste gemeenteraadsverkiezingen heb ik altijd gezegd dat ik de legislatuur niet meer zou uit doen”, zegt Annemie De Bie. “Ik ben 63 jaar en het is nu tijd om van de leuke kleine dingen van het leven te genieten, nu de gezondheid dat nog toelaat. Ik heb in mijn gezin moeten ondervinden, dat het soms snel anders kan lopen. In de gemeenteraad heb ik met Silke Eloot een goede opvolger, en het is ook een vrouw. Mijn hart zal natuurlijk altijd voor Groen blijven kloppen. Hoe ik terugkijk op de voorbije 23 jaar? Ik zou het zo opnieuw doen, en heb nergens spijt van. Ik heb mezelf wel nooit een echte politica gevonden. Ik wou gewoon dat Zomergem en Lievegem open ruimte behield, en wou meer aandacht voor de zwakke weggebruiker. En dat kan je best in de politiek verwezenlijken”, zegt Annemie nog.