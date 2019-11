Voltallige oppositie blijft weg van gemeenteraad Lievegem: “Meerderheid maakt van gemeenteraad nutteloos ritueel” Joeri Seymortier

21 november 2019

09u33 0 Lievegem De voltallige oppositie van Lievegem bleef woensdagavond weg op de gemeenteraad. Uit protest omdat het schepencollege de meerjarenplanning al bekend maakte.

De oppositiepartijen N-VA, Groen, sp.a Plus en onafhankelijk raadslid Jurgen Blomme konden woensdag de hoofdlijnen van het meerjarenplan van Lievegem al lezen in deze krant. En dat terwijl het plan pas in december voorgesteld wordt op de gemeenteraad. Dat schoot in het verkeerde keelgat, waardoor de oppositie besliste om woensdagavond weg te blijven van de gemeenteraad.

“De inwoners van Lievegem hebben alle grote investeringen uit het meerjarenplan van Lievegem al kunnen lezen, nog voor wij als gemeenteraadslid iets kunnen zeggen hebben”, zegt Maikel Parmentier (N-VA) in naam van de voltallige oppositie. “We hadden als oppositie wel al een voorbereidende vergadering gehad, maar er was nog geen bespreking op de gemeenteraad. Waarom 29 gemeenteraadsleden zitpenningen geven voor een overbodig orgaan? Als de meerderheid zo te werk gaat, wordt de gemeenteraad een nutteloze uitgave. Hier is de weg van de democratie opnieuw niet gevolgd. Is de Lievegemse gemeenteraad dan echt een nutteloos ritueel? Wij vragen respect voor voorbereidend werk. Dit is lachen met de oppositie!”

“Twee keer betrokken”

“Bij het opstellen van het meerjarenplan hebben we de oppositie twee maal betrokken om voorstellen te doen”, reageert burgemeester Tony Vermeire (CD&V). “De oppositie kreeg alles te zien nog voor iets in de pers verscheen. Ze wisten dat de pers ingelicht zou worden. Nadien je kar keren en niet naar de gemeenteraad komen, vind ik een politiek spel. Wij doen daar niet aan mee. CD&V en Open Vld werken aan de moeilijke oefening om drie gemeenten samen te brengen. We zetten ons dagelijks keihard in om goed te doen voor elke inwoner. Daar gaan we ons op blijven focussen. Wij zien het zitten”, zegt de burgemeester nog.