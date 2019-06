Volta. duikt opnieuw een maand de maïs in: “Vrienden leerden elkaar kennen aan de lange tafel” Wouter Spillebeen

25 juni 2019

17u18 0 Lievegem Naar intussen jaarlijkse gewoonte plant restaurant Volta. deze zomer opnieuw een pop-up tussen de maïs. “Hier is het altijd supergezellig, en het is hier ook leuk werken”, zegt zaakvoerder Peter Vyncke, die zijn topchef Anthony Snoeck en bartender Keith Cuveele een maand hun ding laat doen op het Zomergemse maïsveld.

“Nu staat de maïs nog laag, maar over een maand zal alles zo hoog staan dat je de tent zelfs niet zal zien staan in het veld”, legt Peter Vyncke uit. “Dan geeft het een bijzonder gevoel. Tussen de maïs weet je niet goed meer waar je bent en de tent lijkt wel ommuurd door groen. Het is alsof je in de tropen zit.” Het maïsveld in de Bauwerwaan in Lievegem (Zomergem) is al enkele jaren het decor voor de pop-up van Volta. Van 13 augustus tot 15 september slaat het restaurant er opnieuw de tent op.

“We brengen Volta. helemaal naar het veld”, zegt Vyncke. Dat betekent dat je in de tent terecht kan voor de typische keuken die anders ook in het gerenommeerde restaurant op de kaart staat en voor de bijzondere cocktails die in de High Voltage Bar geserveerd worden. Chef Anthony Snoeck en bartender Keith Cuveele werken een maand mee in de tent. “Dit jaar zetten we ook een paar echte Vlaamse klassiekers op de kaart, maar dan in onze eigen stijl. Van maandag tot zondag doen we lunch en diner en elke zondagmiddag houden we een barbecue met achteraf een optreden. Net zoals elk jaar eet iedereen aan één lange tafel. Ik ken mensen die aan de praat zijn geraakt en al jaren vrienden zijn. Wie gewoon iets wil komen drinken, kan ook terecht in de loungetent.”

Showcooking

In 2017 liet Vyncke de bezoekers nog zelf stemmen waar ze een pop-up wilden. De keuze viel resoluut op het maïsveld. “Dat is door de speciale sfeer hier”, volgens Vyncke. “Zelfs als het regent is het heerlijk om in de tent de druppels op de bladeren te horen. Voor ons is het ook gewoon leuk werken. Het is kamperen en soms een beetje behelpen, maar dat zorgt er net voor dat dit een heel goede teambuilding is. En na de shift zitten we meteen op een ideale plaats om samen nog een pintje te drinken.”

In het maïsveld is plaats geruimd voor de tent, die in augustus opgezet zal worden. Dat is voor een tiental mensen een werkje van zes dagen. Ook een deel van de keuken verhuist mee naar Zomergem. “Het vlees wordt op een soort barbecue gebakken waar de gasten het kunnen zien, dus het is ook een beetje showcooking”, aldus Vyncke. Achteraan is een tweede tent met een bar, die ook afgehuurd kan worden. “Daar willen we ook een kampvuur maken, maar dat kan alleen als de wind goed zit en als het niet regent natuurlijk.”

De pop-up is elk jaar een groot succes, dus wie er wil dineren, reserveert best op voorhand op de website www.voltagent.be. Omwille van het succes werkt Vyncke dit jaar ook aan een nieuw concept. “We willen in de winter ook een pop-up organiseren, maar dan in Gent”, zegt hij.