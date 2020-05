Volgende week weer markt in Zomergem en Lovendegem Joeri Seymortier

14 mei 2020

14u25 0 Lievegem Lievegem organiseert vanaf volgende week weer een wekelijkse markt in Zomergem en Lovendegem.

In Zomergem wordt gestart op dinsdag 19 mei, in Lovendegem op vrijdag 22 mei. “Op de markt van Zomergem hebben wij acht kramen die zo opgesteld zullen worden dat de kans op onderliggende contacten tot het minimum beperkt wordt”, zegt schepen Guy De Neve (Open Vld). “Er wordt een systeem van eenrichtingsverkeer aangeduid, dat de bezoekers zal begeleiden langs de acht kramen. Die zullen ook verder uit elkaar staan. Je kan het best vergelijken met een ‘grandprix-circuit’ met acht pitstops. Er is een ingang en een uitgang. Die worden bemand met een toezichthouder die bewaakt of het aantal deelnemers aan de markt niet wordt overschreden. Er mogen niet meer dan dertig bezoekers tegelijk op de markt lopen. De markt opent ook pas om 8 uur.”

In Lovendegem staan maar drie tot vijf kramen, en zijn er minder moeilijkheden. “De marktkramers zorgen voor een aparte in- en uitgang tot hun kraamopstelling, met uiteraard ook alle verplichte veiligheidsmaatregelen. We hopen vooral dat de burger voldoende discipline kan opbrengen om alles in alle veiligheid te laten verlopen”, klinkt het nog.