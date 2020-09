Volgend jaar sneller met Lijn 58 van Lievegem naar Gent Joeri Seymortier

09 september 2020

20u39 0 Lievegem Pendelaars uit Lievegem die Lijn 58 gebruiken naar Gent, zullen vanaf volgend jaar minder lang op de bus moeten zitten.

De Lijn gaat de trajecten aanpassen in het vervoerplan 2021. Dat werd woensdagavond duidelijk op de gemeenteraad van Lievegem. “De vaste Lijn 58 wordt inderdaad binnenkort aangepast”, zegt burgemeester Tony Vermeire (CD&V). “Onder andere vanuit Waarschoot en Vinderhoute, zal je daardoor veel sneller in Gent geraken. Ook de frequentie wordt aangepast. In sommige gevallen zit je vandaag tot een uur op de bus om in Gent te geraken. Voor sommige reizigers zal dat met het nieuwe vervoersplan in dik een half uur lukken.”

De oppositiepartijen vragen om ook werk te maken van betere busverbindingen tussen de verschillende woonkernen van Lievegem. “Dat kan niet met de vaste buslijnen”, zegt burgemeester Vermeire. “Voor de vaste lijnen zijn er geen extra budgetten, dus zijn ook uitbreidingen moeilijk. We hopen wel op een systeem van ‘semiflex vervoer’ in onze gemeente. Dat wordt de opvolger van wat nu de Belbus is.”