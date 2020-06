Voedselbonnen voor 100 kwetsbare gezinnen in Lievegem Joeri Seymortier

25 juni 2020

09u14 0 Lievegem Honderd kwetsbare gezinnen in Lievegem krijgen binnenkort een extraatje, in de vorm van een voedselbon van 30 euro.

Het is Rotary Lievegem die de kwetsbare gezinnen wil steunen, en de actie in de nasleep van de coronacrisis op poten zet. Schepen Hilde De Graeve (CD&V) werd bij Rotary Lievegem uitgenodigd. “Ik mocht daar honderd voedselbonnen van elk 30 euro ontvangen”, zegt schepen De Graeve. “Het is de bedoeling om die via onze Sociale Dienst uit te delen aan de kwetsbare Lievegemse gezinnen, die de steun het hardst nodig hebben. Als gemeentebestuur zijn we Rotary Lievegem dankbaar voor dit warm initiatief.”