Vleesverwerkingsbedrijf Imperial niet gesloten door brand: “De brand is niet binnengedrongen, we konden meteen terug aan het werk” Dylan Vermeulen

29 september 2020

17u13 1 Lievegem Lievegem werd zondagavond opgeschrikt door een enorme Lievegem werd zondagavond opgeschrikt door een enorme brand die woedde in het vleesverwerkingsbedrijf Imperial. De brandweer kwam meteen ter plaatse en kon de brand snel blussen. De brand situeerde zich op het dak en drong de kantoorruimtes niet binnen.

“Zo’n melding verwacht je niet op een rustige zondagavond”, zegt HR-manager Sofie Hooft. “We kregen gelukkig van de brandweer snel de bevestiging dat de brand niet in het gebouw is geraakt. Ze hebben snel en goed werk geleverd, waardoor wij maandag de operationele taken hebben kunnen hervatten.”

Voor de omwonenden zag de brand er spectaculair uit, met hoge vlammen en donkere rookwolken. Gelukkig bleek het uiteindelijk nog mee te vallen. “Het zag er niet goed uit als ik de foto’s zag. Gelukkig stelde de brandweer ons gerust dat het om een kleine brand ging. We hebben nu ook bevestiging dat het ging om een storing van elektrische apparatuur op het dak. We zijn voornamelijk blij dat er niemand gewond is geraakt.”