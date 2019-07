Vlatex verhuist na 55 jaar van Sint-Jan-in-Eremo naar drukke N9 in Waarschoot: derde generatie neemt zaak over Nieuw concept waarbij je bedden zelfs nachtje kan uittesten Joeri Seymortier

16 juli 2019

17u16 8 Lievegem Interieur- en textielzaak Vlatex uit Sint-Jan-in-Eremo bij Sint-Laureins bouwt een compleet nieuwe winkel langs de N9 in Waarschoot. De zaak bestaat binnenkort 55 jaar, en de derde generatie komt aan het roer. Met een pak nieuwigheden. Wie een bed wil kopen, zal dat bijvoorbeeld effectief een nacht kunnen uitproberen in een modelappartement.

De nieuwe winkel van Vlatex langs de N9 in Waarschoot, schuin tegenover het bekende Italiaans restaurant Il Sogno, moet tegen het einde van 2020 klaar zijn. Vanaf dan neemt de derde generatie, Alexander Boelens en zijn schoonzus Anne-Sophie, de leiding van de zaak over. “In Waarschoot zijn we begonnen met de bouw van een nieuwe interieur-belevingswinkel van 1.200 vierkante meter, met daarbij ook nog eens vijf flats”, zegt Alexander Boelens. “De N9 in Waarschoot biedt ons een centrale ligging en een locatie waar we gezien worden door de passanten. Het is een regio die commercieel in volle ontwikkeling is. In Waarschoot willen we volop inzetten op beleving. Vlatex wordt een plek waar mensen veel inspiratie zullen kunnen opdoen voor hun interieur, raamdecoratie, woonruimtes, bad- en slaapkamer. Er zullen in de winkel interieur- en inspiratiehoeken gecreëerd worden om klanten extra goed te kunnen begeleiden bij hun keuze. Het concept moet nog verder uitgewerkt worden, maar in onze belevingswinkel zullen mensen effectief dingen kunnen uitproberen. We spelen met het idee om klanten bijvoorbeeld de mogelijkheid te geven zelf een bed uit te testen, door een nachtje te blijven slapen in ons modelappartement. We gaan ook voor gezellig en huiselijk met een koffiehoekje of bar.”

Sinds 1965

Vlatex werd in 1965 opgericht in Bentille, door Odette en François Boelens. “Mijn ouders hadden zelf een vlasbedrijf en begonnen met de verkoop van stoffen in vlaslinnen : tafeldoeken, lakens en interieurstoffen”, zegt huidig zaakvoerder Patrick Boelens. “Ik ben samen met mijn echtgenote Annie snel in de zaak gekomen. In 1985 hebben wij Vlatex verhuisd naar de oude vlasfabriek, die omgebouwd werd tot een loftwinkel van 1.700 vierkante meter. Het accent werd steeds meer op de interieurwinkel gelegd. We hebben ondertussen klanten in een wijde regio: het Meetjesland, de kust, tot in Brugge en Gent. Er is een eigen interieurteam voor confectie en installatie van gordijnen en raamdecoratie. We hebben hier ons eigen naaiatelier. Er zijn hier zes mensen aan de slag.”

Eind 2020

Zoon Alexander en schoondochter Anne-Sophie zitten nu ook al in de zaak. Anne-Sophie is niet de echtgenote van Alexander, maar de echtgenote van de oudere zoon Francis. Zij werken al een aantal jaren mee in de zaak, en nemen vanaf de verhuizing eind 2020 de leiding helemaal over.