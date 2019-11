Vinderhoutse leerlingen herdenken oorlogsslachtoffers met opstellen Anthony Statius

11 november 2019

09u22 0 Lievegem De leerlingen van de gemeentelijke basisschool in Vinderhoute hebben in het kader van 11 november deelgenomen aan een opstelwedstrijd.

Ook de leerlingen van de gemeentelijke basisschool Lievegem, afdeling Vinderhoute, werden betrokken bij de herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog. In samenspraak met de Nationale Strijdersbond (NSB) Drongen werd een stelwedstrijd over oorlog en vrede uitgeschreven. Na de plechtigheid van de herdenking ter nagedachtenis van de oorlogsslachtoffers in Vinderhoute werden de prijzen van de stelwedstrijd uitgereikt door de burgemeester en schepenen van Lievegem.