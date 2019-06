Vincent Laroy uit Lovendegem nieuwe voorzitter Toerisme Meetjesland Joeri Seymortier

19 juni 2019

17u51 0 Lievegem Vincent Laroy uit Lovendegem wordt de nieuwe voorzitter van de vzw Toerisme Meetjesland. Hij volgt Rita De Coninck uit Eeklo op.

Vincent Laroy was tot vorig jaar schepen in Lovendegem, en is nu gemeenteraadslid in Lievegem. Hij was al betrokken bij Toerisme Meetjesland, en wordt nu voorzitter. Hij krijgt in het nieuwe dagelijks bestuur hulp van twee ondervoorzitters: schepen Herlinde Trenson uit Aalter en Willy Van Zandweghe, voorzitter van de toeristische adviesraad Sint-Laureins. Mieke Belmans en Erik Hennes van Toerisme Oost-Vlaanderen vervolledigen het dagelijks bestuur.

De politieke vertegenwoordiging binnen Toerisme Meetjesland wordt zwaar door mekaar geschud. Enkel Herlinde Trenson uit Aalter en Vincent Laroy uit Lievegem zijn oudgedienden. Al de rest is nieuw: schepen Peter Van Hecke uit Maldegem, schepen Marc Windey uit Eeklo, schepen Frederik Versluys uit Kaprijke, schepen Luc Van Waesberghe uit Zelzate, gemeenteraadslid Carine Van Hulle uit Evergem, schepen Chantal Bobelijn uit Assenede en schepen Carlos Bonamie uit Sint-Laureins. De schepenen van Toerisme Guy De Neve uit Lievegem en Jonas De Wispelaere uit Evergem komen ook in de bestuursorganen terecht.

De eerste uitdaging van de nieuwe ploeg is nu het schrijven van een nieuwe strategische visie voor de komende jaren.