Verzekeringskantoor wordt ‘kinderclub’ en lokale cafébazin verzorgt de opvang Anthony Statius

16 maart 2020

12u54 10 Lievegem Ook in Lievegem zoekt men creatieve oplossingen om voldoende kinderopvang te voorzien. Nick Van Hulle van KBC Verzekeringen Van Hulle-Byl toverde zijn bureau om tot een ‘kinderclub’ voor de kroost van zijn personeel. Cafébazin Julie Orhan (27) van De Planché gaat er tijdelijk aan de slag als kinderoppas. “Iedereen moet elkaar helpen in deze coronacrisis”, zegt Nick.

Zoals in vele bedrijven wordt er bij KBC Verzekeringen Van Hulle-Byl, dat vestigingen heeft in Waarschoot en Zomergem, vandaag gewerkt. In totaal zijn er tien mensen aan het werk en samen hebben al deze personeelsleden elf kinderen. Om zijn medewerkers een handje te helpen bij het zoeken naar kinderopvang toverde zaakvoerder Nick Van Hulle zijn bureau in Waarschoot om tot een tijdelijke kinderclub.

“Uitzonderlijke omstandigheden vergen uitzonderlijke maatregelen”, zegt Nick. “De medewerkers die komen werken op kantoor mogen hun kroost meebrengen en ook wie van thuis uit werkt, kan met de kindjes hier terecht. Er werden wel duidelijke afspraken gemaakt dat de kinderen nergens anders naartoe mogen worden gebracht, dit om eventuele besmetting te voorkomen. Maandag tekenden zeven kinderen tussen 3 en 11 jaar present. Julie Orhan, cafébazin van De Planché uit Waarschoot, zal zich over de kinderen ontfermen.”

“Door de maatregelen van de overheid moeten wij onze zaak sluiten tot 3 april”, zegt Julie. “Ik zit niet graag stil en ik wil me zo veel mogelijk bezighouden en dus ga ik tijdelijk aan de slag als kinderoppas. Eerst maken de kinderen het huiswerk dat ze van school hebben meegekregen en daarna is er tijd voor ontspanning. Zo gaan we onder andere een wandeling maken in het bos en een film bekijken. We proberen het zo aangenaam mogelijk te maken”, besluit Julie.