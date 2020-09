Vertraging door corona, maar nieuwe gymzaal Waarschoot klaar tegen volgende zomer Joeri Seymortier

19 september 2020

15u56 0 Lievegem Tegen volgende zomer moet de nieuwe gymzaal aan de bestaande sporthal van Waarschoot bij Lievegem gebruiksklaar zijn.

De bouw van de nieuwe gymzaal is het eerste echte bouwwerk van de fusiegemeente Lievegem. Er wordt 1,4 miljoen euro aan de kant gelegd. “Corona heeft voor wat vertraging gezorgd, maar de start van de bouwwerken is nu echt wel goed zichtbaar”, zegt schepen Kim Martens (CD&V). “We mikken op volgende zomer om de werken klaar te krijgen.

De drie gemeenten Zomergem, Lovendegem en Waarschoot hebben elk hun sporthal, maar er was nood aan meer. De ‘tweede sporthal’ in Waarschoot zal daar vooral gebruikt worden door de plaatselijke turnclub. Die club heeft 500 leden en gebruikt nu een groot deel van de uren van de sporthal. Wanneer zij naar de gymzaal kunnen verhuizen, zullen andere sportclubs meer ademruimte krijgen in de bestaande sporthal.