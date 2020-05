Verenigingen krijgen duwtje in de rug in

moeilijke coronatijden Joeri Seymortier

17 mei 2020

14u01 0 Lievegem Lievegem gaat de basissubsidie van de erkende verenigingen dit jaar verhogen, als steun in deze moeilijke coronatijden.

Lievegem besliste om aan alle erkende sport-, jeugd-, cultuur- en seniorenverenigingen dit jaar tien procent meer basissubsidie te geven. “Dat is éénmalig en enkel in 2020”, zegt burgemeester Tony Vermeire (CD&V). “Die tien procent extra gaat al snel om 15.000 euro extra voor onze verenigingen. Wij vinden het belangrijk om ook de verenigingen nu extra te steunen. Normaal halen die verenigingen heel wat middelen uit eetfestijnen of een koekenverkoop, maar ook dat is nu al weken niet mogelijk.”

Sportclubs zullen na de coronatijd ook extra ondersteund worden door het uitbrengen van een Lievegemse Sportkrant.