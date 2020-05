Vanaf nu op afspraak naar gemeentehuis in Lievegem Joeri Seymortier

11 mei 2020

11u03 0 Lievegem De gemeentehuizen in Lievegem openen vanaf vandaag, maandag 11 mei, weer stilletjes de deuren. Je kan er wel alleen op afspraak terecht.

“Vanaf nu kan je op afspraak terecht bij enkele teams van ons gemeentebestuur”, zegt burgemeester Tony Vermeire (CD&V). “We zetten volop in op een veilige opening van enkele gemeentelijke gebouwen door op afspraak te werken. We namen veiligheidsmaatregelen in elk van de gemeentehuizen, het Sociaal Huis in Waarschoot en ons loket omgeving. Onze inwoners kunnen afspraken boeken bij team onthaal, burger, welzijn en omgeving.”

Wie iemand van de gemeentediensten wil spreken, kan een afspraak maken via 09/396.23.00 of onthaal@lievegem.be.