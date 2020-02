Vanaf nu dag en nacht 30 per uur aan De Zandloper in Zandstraat Joeri Seymortier

13 februari 2020

10u04 0 Lievegem De zone rond de school De Zandloper in de Zandstraat in Zomergem bij Lievegem wordt een permanente zone 30.

Tot nu was er daar een variabele zone 30. Dat wil zeggen dat je enkel 30 per uur mocht rijden bij de start en het sluiten van de school. Dat werd dan aangeduid met een verkeersbord dat tijdens die periode oplichtte. “Aan de gemeenschapsschool De Zandloper is er vanaf nu een permanente zone 30 rond de school”, zegt burgemeester Tony Vermeire (CD&V). “Het variabel bord was regelmatig stuk, en dat zorgde voor problemen. Er is daar in de buurt een verkeersdrempel aanwezig, waardoor de snelheid sowieso naar beneden moet. Vandaar dat we kozen voor een vaste zone 30.”