Uitdaging geslaagd: leerkrachten De Bron komen verkleed naar school Anthony Statius

07 november 2019

12u29 3 Lievegem De leerkrachten van basisschool De Bron in Lovendegem kregen deze week enkele uitdagingen van hun leerlingen voorgeschoteld. Zo kwamen ze woensdag onder andere verkleed naar school.

Bij de start van het schooljaar werden de leerlingen van basisschool De Bron uitgedaagd om de nieuwe schoolkreet uit het hoofd te leren. In oktober mochten de leerlingen en ouders op hun beurt uitdagingen zoeken voor de leerkrachten. Op woensdag 6 november was het zover: de leerkrachten kwamen verkleed naar school, ze moesten samen met de leerlingen dansen, eens wisselen van klas, meespelen tijdens de speeltijd én in het nieuws komen.

Geslaagd initiatief

Directrice Annelies Lannoo spreekt van een geslaagd initiatief: “Zowel de kinderen als de leerkrachten hebben ervan genoten, vooral samen spelen op de speelplaats vonden ze heel leuk. Ook de wissel van klas was een groot succes. Er waren kleuterjuffen die op de lagere school les gaven, leerkrachten van de lagere school die zich over de kleuters ontfermden, en er waren ook leerkrachten die de gymles op zich namen. Sommigen vonden deze uitdaging voor herhaling vatbaar, anderen waren blij dat ze vandaag weer in hun eigen klas mogen zijn.”