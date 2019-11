Twee verdachten opgepakt in onderzoek naar doodgeschoten Albanees Wouter Spillebeen

14u09 3 Lievegem Twee verdachten zijn opgepakt in het onderzoek naar de moord op de 40-jarige Albanese man die op 20 mei uit de Ringvaart in Lievegem (Vinderhoute) gehaald werd. Uit de autopsie bleek dat de man met schotwonden om het leven gebracht was. De twee verdachten, ook met de Albanese nationaliteit, zijn gevat in Frankrijk en Knokke.

Op 20 mei merkte een fietser ter hoogte van de Speybrug een groot pak op dat in de Ringvaart dreef. De voorbijganger verwittigde de hulpdiensten, die vaststelden dat het pakket het levenloze lichaam van een 40-jarige Albanees was, verpakt in plastiek, plastieken strips en kippengaas. Het parket van Oost-Vlaanderen vorderde een onderzoeksrechter en ging ter plaatse voor een afstapping, samen met een team van de Federale Politie. Het parket vorderde ook een wetsdokter.

Er waren duidelijke aanwijzingen dat het slachtoffer met geweld om het leven was gebracht. Zo bracht de autopsie aan het licht dat de man meerdere schotwonden had. De Federale Gerechtelijke Politie (FGP) van Oost-Vlaanderen werd belast met het onderzoek naar de doding.

Aangehouden

“Na intens onderzoek kwam de plaats delict in beeld, namelijk een gebouw in Zwalm dat gediend had als cannabisplantage”, duidt de FGP. “Bovendien kregen de speurders zicht op twee verdachten die in aanmerking komen voor de moord.” De verdachten werden internationaal geseind en dat leverde vruchten op. “De eerste verdachte, een 29-jarige Albanees, verbleef in Oost-Vlaanderen maar werd op 22 juli door de Franse politie opgepakt in Clermont-Ferrand. Hij werd overgeleverd aan België en door de onderzoeksrechter in Oudenaarde onder aanhoudingsmandaat geplaatst.”

De tweede verdachte is een 37-jarige Albanees met een woonplaats in Merelbeke. “Hij werd op 20 september opgepakt in Knokke. De betrokkene werd eveneens voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Oudenaarde en onder aanhoudingsmandaat geplaatst”, aldus de FGP. Het onderzoek loopt inmiddels nog volop.