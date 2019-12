Twee lichtgewonden bij aanrijding Wouter Spillebeen

07 december 2019

13u37 0 Lievegem In de Burgemeester Henri Ryckaertstraat op het kruispunt met de Daalmstraat in Lievegem (Zomergem) zijn twee wagens vrijdagavond op elkaar ingereden. Twee inzittenden liepen daarbij lichte verwondingen op.

De aanrijding kon naar alle waarschijnlijkheid gebeuren doordat de voorrangsregels niet gerespecteerd werden. De chauffeur komende uit de Daalmstraat moest namelijk voorrang verlenen aan de bestuurder van de wagen die in de Burgemeester Henri Ryckaertstraat reed. De twee wagens reden op elkaar in waardoor een van de auto’s begon te tollen en in de berm tot stilstand kwam. De wagen reed net niet binnen in een schuur. Twee inzittenden liepen lichte verwondingen op en werden naar het ziekenhuis overgebracht. De wagens waren zwaar beschadigd en werden weggetakeld.